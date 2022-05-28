إيران تكشف عن قاعدة سرية تحت الأرض لصناعة الطائرات المسيرة

وذكر التلفزيون إن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد حسين باقري، قام اليوم بجولة ميدانية داخل قاعدة سرية تحت الأرض".



ووصف التلفزيون في تقرير له القاعدة المخصصة لصناعة الطائرات المسيرة بـ "الضخمة"، مشيراً إلى أن "القاعدة تضم طائرات عسكرية هجومية وانتحارية بعيدة المدى وتابعة للجيش الإيراني".

وتابع التقرير أن "قاعدة الطائرات بدون طيار تقع على عمق مئات الأمتار تحت سطح الأرض".واطلع اللواء باقري خلال هذه الزيارة على أحدث القدرات في مجال إنتاج مختلف الطائرات العسكرية والهجومية والطائرات المسيرة بعيدة المدى.ونقل التلفزيون عن اللواء باقري قوله إنه "مع تشغيل هذه القاعدة السرية، التي تم تصميمها وبنائها على عمق مئات الأمتار، أصبحت إيران القوة المتفوقة للطائرات بدون طيار في المنطقة"، على حد زعمه.ووفق وسائل الإعلام الإيرانية فقد رافق اللواء حسين باقري قائد الجيش الإيراني اللواء رحيم موسوي، ولم يتم الكشف عن مكان هذه القاعدة العسكرية التابعة للجيش الإيراني.