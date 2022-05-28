دولة عربية تكشف حقيقة "إنفلونزا الطماطم"

وأكد محمد أحمد علي خلال تصريحات تلفزيونية، أن ظهور مرض يدعى إنفلونزا الطماطم مجرد شائعة، وليس له أي أصل علمي.وصرح بأن فيروس كورونا جعل العالم يهتم بكل ما هو فيروس.وعن جدري القردة، أوضح أستاذ الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث أنه لا داعي للقلق وهناك متابعة للوضع محليا وعالميا.وفي وقت سابق، كشف إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، خطورة مرض يسمى بـ"إنفلونزا الطماطم" على الأطفال، خاصة بعد إصابة عدد كبير من الأطفال بالهند.وأوضح عنان، بحسب "القاهرة 24" أن إنفلونزا الطماطم ليست مرضا جديدا، فهو من الأمراض التي تصيب الأطفال منذ سنوات، والفيروس المسبب للمرض ينشط مع قلة النظافة الخاصة بالطفل.وأضاف عنان أن إنفلونزا الطماطم ليس الاسم العلمي للمرض، ولكن ارتبطت تسميته بالطماطم، نتيجة منظر القرح التي يحدثها المرض على اليد والرجل، التي تشبه عصير الطماطم.