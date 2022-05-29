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وفيات كورونا تقترب من 7 ملايين.. وتحسن الوضع بكوريا الشمالية

دوليات

2022-05-29 | 06:19
وفيات كورونا تقترب من 7 ملايين.. وتحسن الوضع بكوريا الشمالية
158 مشاهدة

السومرية نيوز – متابعة
أظهر إحصاء حديث أن أكثر من 525.61 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و699154.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول/ ديسمبر 2019.
 
على جانب آخر، قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن كبار المسؤولين ناقشوا تعديل قيود مكافحة الوباء، الأحد، مع تقييمهم بأن الوضع فيما يتعلق بأول تفش لكوفيد-19 تم الاعتراف به في البلاد "يتحسن".
 
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن اجتماع المكتب السياسي بقيادة الزعيم كيم جونج أون "أجرى تقييما إيجابيا للوضع الوبائي الذي يتم التحكم فيه ويتحسن في جميع أنحاء البلاد وناقش قضايا الاستقرار المستمر وتحسين الوضع العام لمكافحة الوباء".
 
ولم تسجل كوريا الشمالية أي وفيات جديدة بين مرضى الحمى لليوم الثاني على التوالي وقالت إن 89500 شخص ظهرت عليهم أعراض الحمى اليوم الأحد.
 
وتحارب كوريا الشمالية موجة غير مسبوقة من كوفيد-19 منذ إعلان حالة الطوارئ وفرض إغلاق على مستوى البلاد هذا الشهر مما أثار مخاوف بشأن نقص اللقاحات والإمدادات الطبية والغذاء في تلك الدولة المعزولة.
 
وقالت وكالة الأنباء الكورية إنه يجري بذل جهود لتعزيز تدابير مكافحة الوباء في جميع أنحاء كوريا الشمالية بما في ذلك فحص الأدوية المقاومة للفيروسات وإنشاء أماكن للحجر الصحي.

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