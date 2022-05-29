مسؤول ألماني يكشف: الوحدة الأوروبية تنهار

أشار روبرت هابك، نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى أن الوحدة الأوروبية "بدأت بالانهيار" جراء العقوبات ضد روسيا، وذلك عشية القمة المزمعة لمناقشة حظر النفط الروسي.



وقال هابك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد في الحكومة الألمانية، في تصريح "رأينا ما يحدث عندما تتحد أوروبا، أما بالنسبة لقمة الغد فإنني آمل أن تستمر هذه الوحدة، ولكنها بدأت في الانهيار".



ودعا ألمانيا إلى اتخاذ موقف في القمة بدلا من الامتناع عن التصويت بسبب الانقسامات داخل الحكومة الألمانية، كما وجه نداءً مماثلاً لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى.