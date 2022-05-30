مصر.. العثور على ثلاثة اطفال مذبوحين

وقالت المصادر ان "مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من أهالي قرية ميت تمامة، التابعة لدائرة المركز، بالعثور على 3 أطفال مذبوحين داخل منزلهم بالقرية".واضافت ان " ضباط المباحث انتقل وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين العثور على 3 أشقاء مذبوحين داخل منزلهم، وتم نقل الجثامين لمشرحة المستشفى، وتم فرض طوق أمني فى محيط الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة".