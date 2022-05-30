الصين.. رجل يخرق الحجر الصحي ويتسبب بحجر الالاف من جيرانه

وذكرت وسائل اعلام صينية، ان " سلطات العاصمة الصينية أمرت مئات آلاف السكان بملازمة منازلهم خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة لكبح أكبر تفش لفيروس كورونا تشهده منذ بدء الجائحة".وأعلنت السلطات أن "رجلا في الأربعينيات من العمر يدعى "سان" لم يتقيّد بأمر العزل المعطى له بعد ارتياده مركز تسوق مصنفا "عالي المخاطر".وقال المسؤول في جهاز الأمن العام في بكين بان تشوهونغ إن "سان "خلال فترة عزله المنزلي خرج مرارا وتمشى في الحي، ولاحقا تبيّنت إصابته وزوجته، ما دفع بالسلطات إلى فرض الحجر المنزلي على خمسة آلاف شخص من جيرانهم، ونقل 250 آخرين إلى مركز حكومي للحجر".ويأتي ذلك في حين بدأت بكين، اليوم الإثنين، تخفيف القيود مع إعادة فتح الحدائق العامة والمتاحف ودور السينما وإعلانها أن التفشي بات تحت السيطرة.وتعتمد الصين استراتيجية "صفر كوفيد" القائمة على العزل الصارم وإجراء الفحوص على نطاق واسع وفرض حجر مطول للقضاء على البؤر الوبائية.