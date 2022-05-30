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وريثة عرش هولندا تلتحق بجامعة شعبية وتعيش بمسكن مشترك

دوليات

2022-05-30 | 10:25
وريثة عرش هولندا تلتحق بجامعة شعبية وتعيش بمسكن مشترك
المصدر:
رويترز
2,245 مشاهدة

كشفت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، ان وريثة عرش هولندا الأميرة كاترينا أماليا تستعد للالتحاق هذا العام بجامعة أمستردام، حيث ستعيش في مسكن مستأجر مشترك مع العديد من الطلاب الآخرين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الإدارة الإعلامية للعائلة المالكة الهولندية دعواتها لاحترام خصوصية الأميرة خلال فترة وجودها في الحرم الجامعي".

واضافت الإدارة أن "الابنة الكبرى للملك فيليم ألكسندر، ولقبها الرسمي أميرة أورانج، ستبدأ دراستها في السياسة والاقتصاد في أيلول 2022".

وبدأت الأميرة أماليا، التي عملت نادلة بدوام جزئي خلال سنوات دراستها، في تولي بعض الواجبات الملكية في عام 2021 بعد بلوغها سن الثامنة عشرة.

وتحظى العائلة المالكة في هولندا بشعبية كبيرة لدى المواطنين.

وقبل أيام، تحدثت تقارير صحفية أنه من المقرر أن تحضر الأميرة كاترينا أماليا، افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة للبرلمان الهولندي.

ويعرف يوم افتتاح البرلمان الهولندي، أيضا باسم "يوم الأمير"، ويقام في أيلول من كل عام.

ويأتي الظهور الأول للأميرة كاترينا أماليا في افتتاح البرلمان الهولندي، في إطار مهام عملها الرسمية كولية لعهد هولندا، والتي بدأت بمباشرتها رسميا بعد أن احتفلت بعيد ميلادها الثامن عشر في كانون الأول 2021.
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