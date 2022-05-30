الطاقة الذرية: ايران تجاوزت الحد المسموح به في تخزين اليورانيوم

وذكرت وكالة "فرانس برس" انه "وفقًا لتقديرات منتصف أيار ، زادت طهران إجمالي احتياطها إلى 3809,3 كيلوغرام، مقابل 3197,1 كيلوغرام في شباط ، بعيدًا عن السقف الذي تعهدت به بموجب الاتفاق والبالغ 202,8 كيلوغرام أو 300 كيلوغرام من سداسي فلوريد اليورانيوم UF6".فيما افادت وكالة "رويترز" أن تقرير الوكالة الدولية ذكر أن "إيران لم تفعل شيئا يذكر للإجابة على أسئلة الوكالة التي تطرحها منذ فترة طويلة بشأن مصدر آثار يورانيوم عُثر عليها في 3 مواقع غير معلنة، على الرغم من مساع جديدة لتحقيق انفراجة في هذا الشأن".وقال التقرير الفصلي الجديد الصادر عن الوكالة: "لم تقدم إيران إيضاحات وتفسيرات تتسم بالمصداقية التقنية فيما يتعلق بما عثرت عليه الوكالة في تلك المواقع، مشكلات الضمانات بالنسبة للمواقع الثلاثة لا تزال عالقة".