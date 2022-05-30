قتلى وجرحى باستهداف سيارة في سوريا

وذكرت وكالة أنباء هاوار، العاملة في المنطقة، أن شخصا واحدا على الأقل جُرح في التفجير، قالت فضائية "روناهي" إن قتيلين وثلاثة جرحى هي حصيلة التفجير.وأشارت "هاوار" إلى أن السيارة تعرضت للاستهداف على طريق قرية سيكركا شرق القامشلي، ما أدى لاندلاع النيران فيها، وإصابة شخص واحد على الأقل. دون أن تحدد تفاصيل أكثر حول المستهدف أو كيفية التفجير.بينما ذكرت صفحات إخبارية محلية أن طائرة تركية مسيّرة استهدفت السيارة.