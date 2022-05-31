للمرة السابعة.. "نبيه بري" يفوز برئاسة مجلس النواب اللبناني

السومرية نيوز – دوليات

فاز النائب اللبناني، نبيه بري، برئاسة مجلس النواب اللبناني لدورة سابعة بحصوله على 67 صوتاً في انخفاض كبير عن عدد الأصوات التي حصل عليها في المرة الماضية إذ حصل على 93 صوتاً.



وبعد انتخابه رئيسا للمجلس النيابي، قال نبيه بري: "يدي ممدودة للجميع للتعاون من أجل إنقاذ لبنان"، مضيفا: "أي كلام لا يلامس حياة الناس ولأي خطط ووعود وبرامج لا تقدم الحلول للازمات هو كلام وخطط خارج السياق".

ونجح بري خلال كافة المراحل السياسية من فرض نفسه كوسيط بين القوى السياسية المختلفة، في حين أنه يعد الحليف الأول والثابت لـ"حزب الله"، كرئيس لـ"حركة أمل.

وبتمتع نبيه بري بشعبية كبيرة في المناطق الشيعية. ومنذ العام 1992، تاريخ وصوله الى رئاسة البرلمان، فاز جميع المرشحين على لوائحه بمقاعد في البرلمان، حيث أن المقاعد الشيعية في البرلمان اللبناني هذه العام، كانت من حصة ما يعرف بـ"الثنائي الوطني"، "حزب الله" و"حركة أمل".