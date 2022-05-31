الصحة العالمية: لم يتضح ان كان من الممكن احتواء انتشار "جدري القرود"

وقالت المنظمة في بيان: "من غير المرجح أن تكون أدوات السيطرة على التفشي، ومنها وسائل التشخيص واللقاحات والأدوية، متاحة على الفور أو على نطاق واسع للدول".وقالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية، امس، إن "المنظمة لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القردة خارج أفريقيا "سيؤدي إلى جائحة"، مضيفة أنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المصابون الذين لا تظهر عليهم أعراض يمكن أن ينقلوا المرض".وتدرس منظمة الصحة العالمية ما إذا كان ينبغي تقييم التفشي على أنه "حالة طوارئ صحية عامة محتملة تثير قلقا دوليا".ورصد أكثر من 20 دولة لا يتوطن فيها جدري القرود حالات إصابة بالمرض الفيروسي، مع تسجيل أكثر من 300 حالة مؤكدة أو مشتبه بها معظمها في أوروبا.