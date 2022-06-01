زوجة الرئيس الأوكراني: ابني البالغ من العمر 9 سنوات يعمل مستشاراً عسكرياً لوالده

وفي التفاصيل، قالت زوجة الرئيس الأوكراني في مقابلة مع صحيفة ديلي ميل البريطانية: "ابني يكبر كعالم سياسي، إنه يعرف كل شيء، يقدم لنا النصائح العسكرية، ما يجب أن نشتريه. ولوالده أيضا... ما هي الدبابات والطائرات والمروحيات التي نحتاج إلى شرائها، وما الذي نفتقر إليه. ما هي الدول التي تساعدنا بشكل سيء، ومن هي الجيدة. إنه خبير عسكري، يمكنك التحدث معه حول ذلك لأشهر".