"سامحني".. رسالة تكشف سر ذبح أم مصرية لأولادها (صورة)

فبينما اشتعلت الأوساط المصرية حزناً على الأطفال، كشفت وزارة الداخلية بعض التفاصيل عن الجريمة.وأوضحت أنها تلقت بلاغاً أفاد بوصول سيدة مصابة بجروح متفرقة نتيجة إلقائها بنفسها أمام جرار زراعي أثناء سيره بأحد الطرق الفرعية بالمنطقة محل سكنها.كما أضافت أنها وجدت عند تفتيش منزل الأم، 3 أطفال مذبوحين بإحدى الغرف وعلى جثثهم آثار آلة حادة ودماء، فضلا عن رسالة كتبت بخط اليد إلى الزوج الذي يعمل بالخارج. وفيها اعترفت الجانية بارتكاب جريمتها.كما بررت فعلتها بضرورة ذهاب الصغار إلى الجنة، لاسيما أحمد، معتذرة عن فشلها في تربيتهم.

والقاتلة حاصلة على شهادة من كلية التربية قسم لغة عربية، ومتزوجة من محمد.أ، 33 سنة وهو مدرس وعمل بالخليج، ومقيمان بمنطقة المكبس بقرية ميت تمامة مع أطفالهما.يذكر أن أمن الدقهلية كان تلقّى إخطارا من مركز شرطة منية النصر، بالعثور على سيدة في العقد الثالث ملقاة على جانب إحدى الترع وعليها آثار طعنات.وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن السيدة تدعى "حنان.م.م"، 33 سنة، حاصلة على بكالوريوس تربية، وتم نقل الحالة إلى مستشفى منية النصر وتحويلها إلى المستشفى الدولي لإسعافها.وأوضحت المعلومات أن حالتها سيئة للغاية، فهي مصابة بجرح قطعي بالرقبة بطول 10 سم ولا يمكن استجوابها.وأثناء فحص بلاغ الانتحار ورد بلاغ لمركز شرطة منية النصر، العثور على جثث 3 أطفال مذبوحين عند تفتيش منزلها، وهم أحمد 10 سنوات، وأنس 5 سنوات، وسمية 3 أشهر.