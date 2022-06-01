في البلدان العربية: 179 عامًا لسدّ الفجوة بين الجنسين!

تحت عنوان "نحو تشغيل شامل للشباب والشابات في المنطقة العربيّة"، عقدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الإثنين 30 أيار 2022 أوّل منتدى من أجل المساواة في المنطقة العربية في العاصمة الأردنية عمان.

هذا المنتدى يهدف بشكل أساسي إلى إتاحة منبر إقليمي للدول العربيّة للاجتماع بشكل دوري من أجل مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بعدم المساواة بصورة متكاملة، وطرح أفكار وحلول عملية للسياسات المطلوبة للحد منها، خصوصًا بعد التداعيات العميقة لجائحة كورونا على هذه البلدان.

وامتد المنتدى على يومين وبحث في أوجه الشبه بين عدم المساواة في المنطقة العربية وعلى الصعيد العالمي، وبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة، وظاهرة بطالة الشباب، ودور القطاع الخاص كجهة فاعلة في هذا المجال.