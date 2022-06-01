جونسون: استقالتي لن تكون فعلا مسؤولا في الوقت الحالي

وذكرت صحيفة "التلغراف"، ان "جونسون أشار إلى أنه لا يزال في منصبه لأنه "لدينا ضغوطا ضخمة من الناحية الاقتصادية والتي يجب معالجتها بينما تستجيب بريطانيا أيضا لأكبر حرب في أوروبا منذ 80 عاما"، لافتا إلى أنه "تم انتخابه لتقديم أجندة تغيير ضخمة".وأضاف: "لا يمكنني أن أرى كيف ستكون استقالتي فعلا مسؤولا في الوقت الحالي نظرا لكل ما يجري.. ببساطة لا يمكنني التخلي عن المشروع الذي بدأت فيه".وكانت الصحافة البريطانية قد نشرت صورا تظهر رئيس الوزراء بينما يرفع كأسا في حفل وداع لرئيس الخدمة الصحفية لرئيس الحكومة، لي كين، في خضم عملية الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا في تشرين الثاني 2020.