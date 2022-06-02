لبنان.. القبض سيدتين عراقيتين حاولتا تهريب مبلغ مالي مزيف

وقالت المديرية في بيان ان "المبلغ المهرب 107,600,000 دينار عراقي مزيّف،جرى ضبطه مخبأ في داخل أمتعة عائدة لسيدتَين معهما طفل رضيع، أثناء محاولتهما مغادرة الأراضي اللبنانية إلى العراق".واضافت، أنه "بالتحقيق معهما من قبل فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، اعترفتا أنهما لا تعرفان مصدر هذه الأموال وقد تفاجأتا بوجودها داخل حقائبهما، وأنهما حضرتا إلى لبنان بهدف السياحة ولا تعرفان أحدًا هنا لتتمكّنا من الحصول على هذه الكمية من الأموال".واشارت المديرية الى انه "أودعتا مع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".