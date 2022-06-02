دولة عربية تعلن عن أول إصابة "بجدري القرود"

وقالت الوزارة في بيان رسمي أن "الأمر يتعلق بحالة وافدة من إحدى الدول الأوروبية، تم رصدها في إطار البروتوكول الموضوع في المملكة منذ الإعلان عن هذا الإنذار الصحي العالمي".وأضافت أن "الحالة الصحية للمصاب مستقرة، ولا تدعو للقلق، ويوجد حاليًّا تحت الرعاية الصحية، إذ يتم التكفل به وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة".وأشارت الوزارة إلى أنه "مباشرة بعد التوصل لنتائج التحاليل المخبرية للحالة المؤكدة، باشر المركزان الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة، وكذلك فرق الاستجابة السريعة، التحريات الوبائية المعتمدة من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس، وفقًا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، إذ لم تظهر عليهم أي أعراض إلى حدود الساعة".وقامت وزارة الصحة المغربية بـ "إخطار منظمة الصحة العالمية ومسؤولي اللوائح الصحية العالمية بالدولة مصدر الحالة بنتائج التحاليل".وأكدت أنها "ستستمر في التواصل مع الرأي العام المحلي، وإخباره بكل المستجدات، كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الإنذار الصحي العالمي".