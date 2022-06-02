"حرب الحبوب".. تحذير من مخاطرها في العالم

وقال بوريل خلال زيارته للأردن يوم الخميس: "نتخذ إجراءات عاجلة لتعزيز البنية التحتية للسيكك الحديدية وطرق السيارات لضمان التصدير (من أوكرانيا). وندعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل ضروري عاجل لفتح الموانئ واستخدام الطرق البحرية".وتابع: "وإذا كان هناك اتفاق بين الأمم المتحدة وروسيا، سيكون الاتحاد الأوروبي على استعداد للمشاركة في تنفيذه".وأكد أن "الاتحاد الأوروبي سيعمل كل ما في وسعه، وسيشارك في أي مهمة للأسطول الحربي في حال كان هناك اتفاق بين روسيا والأمم المتحدة" بشأن إخراج شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد خلال قمته في أواخر مايو الماضي، أنه يدعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية صادرات الحبوب الأوكرانية وفتح ممر لنقلها عبر البحر الأسود.