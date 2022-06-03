اتفاق في أقل من 11 دقيقة! .. اجتماع أوبك+ يثير تساؤلات في مواقع التواصل

وتداول نشطاء مقطع فيديو على قناة الإخبارية السعودية الحكومية، والذي تطرق فيه المذيع للمدة الزمنية موجها سؤالا لضيفه قائلا: "ما طبيعة العلاقات والتفاهمات بين دول أوبك ودول خارج أوبك في هذه الاجتماعات التي تعقدها تحت مظلة أوبك+، يعني 11 دقيقة الاجتماع الأخير فقط هو الوقت الكافي لإصدار هكذا قرار و13 دقيقة في الاجتماع الماضي؟ كيف تتم هذه التفاهمات؟".

فيديو | اجتماع #أوبك+ استغرق 11 دقيقة وما قبله 13 دقيقة.. هل ذلك يعكس قوة الاتفاق والتحالف؟#هنا_الرياض pic.twitter.com/rtAUvDxGDp — هنا الرياض (@herealriyadh) June 2, 2022

وكان تحالف "أوبك+" قد اتفق على زيادة الإنتاج بأكثر من المتوقع، يوم أمس الخميس، لتكون الزيادة بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو المقبل ومثلها في أغسطس.وأعلن التحالف أنه سيبدأ بضخ هذه الكمية الإضافية ابتداء من الشهر المقبل وسيزيدها بنفس المقدار في أغسطس، وذلك بعد أن تعهد سابقا بزيادة الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا في يوليو والشهرين اللذين يتبعانه.