اعتقال مسلح عند مبنى الكابيتول في واشنطن

وقالت الشرطة في بيان: "تم اعتقال رجل من ولاية ميتشغان خارج مبنى الكابيتول الأمريكي بعد العثور على بطاقة هوية مزورة ومسدس هواء وسترة واقية من الرصاص وذخيرة أخرى بحوزته".وفقا للبيان: "اقترب ضابط شرطة مناوب من رجل أوقف سيارته بالقرب من مبنى الكابيتول، وقدم الرجل نفسه على أنه محقق جنائي وقدم بطاقة هوية مزورة مكتوب عليها مكتب الانتربول لضباط الشرطة"، سامحا لضباط إنفاذ القانون بتفتيش سيارته.وأوضحت، أن "المشتبه به هو ضابط شرطة متقاعد من نيويورك ويدعى جيروم فيليب، ويشتبه في حيازته بشكل غير قانوني لمخازن ذخيرة كبيرة غير مسجلة".ويقوم المحققون في التدقيق بـ"سبب إيقاف فيليب للسيارة بالقرب من مبنى الكابيتول الأمريكي".