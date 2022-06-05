عروس عربية تضع شرطا يخص أهلها قبل توقيع عقد الزواج يثير ضجة كبيرة (فيديو)

السومرية نيوز - متابعة



انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروس مصرية، وهي تضع شرطا يخص أهلها على عريسها، قبل التوقيع على عقد الزواج.





وفي مقطع الفيديو ظهرت العروس وهي تقول لعريسها: "أنا واثقة في ربنا وفيك إنك هتكون خير الزوج والسند والصاحب..مندمتش يوم إني اخترتك..بل بالعكس كنت أعظم وأحسن انتصاراتي واختياراتي في الحياة".

إنتي قاعده ليه ماتقومي تطلعي ميتين أهله بالمره! pic.twitter.com/I2Yttelyh8 — ســــامــح‏💭 (@SamehOfficiall) June 4, 2022



وأضافت: "عايزه أطلب منك طلب، زي ما هشيل أهلك في عيني..تشيل أهلي في عينك..الصغير قبل الكبير، ومع احترامي لكل أهلي، أمي ثم أمي ثم أمي وطروقة برده عشان ميزعلش"، في إشارة منها لأخيها حسبما أبان الفيديو. وأضافت: "عايزه أطلب منك طلب، زي ما هشيل أهلك في عيني..تشيل أهلي في عينك..الصغير قبل الكبير، ومع احترامي لكل أهلي، أمي ثم أمي ثم أمي وطروقة برده عشان ميزعلش"، في إشارة منها لأخيها حسبما أبان الفيديو.