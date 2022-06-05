الصحة العالمية تكشف عن عدد حالات "جدري القرود" حول العالم

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المنظمة ترجيحها أن عدد 780 حالة للإصابات من 13 أيار حتى الخميس الماضي، هو أقل من العدد الفعلي نظرا إلى أن المعلومات الوبائية والمخبرية محدودة"، كما رجحت إلى حد كبير بأن "تكتشف دول أخرى حالات وسينتشر الفيروس بشكل أكبر".وعددت المنظمة الدول حيث لا يتوطن المرض والتي سجّلت أعلى عدد من الإصابات وهي بريطانيا (207) وإسبانيا (156) والبرتغال (138) وكندا (58) وألمانيا (57).إلى جانب أوروبا وأميركا الشمالية، سجّلت إصابات بأرقام فردية في الأرجنتين وأستراليا والمغرب والإمارات العربية المتحدة.واوضحت انه "تعد إصابة واحدة في بلد لا يتوطن فيه المرض تفشيا".ولفتت المنظمة في آخر بياناتها بشأن تفشي الوباء إلى أنه "على الرغم من أن الخطر القائم على صحة البشر وللعامة يبقى ضئيلا، إلا أن الخطر على الصحة العامة قد يصبح مرتفعا إذا استغل الفيروس الفرصة لترسيخ نفسه في الدول التي لا يتوطن فيها كمسبب مرض بشري واسع الانتشار".كما، أضافت أن "تقييم منظمة الصحة العالمية الخطر على المستوى العالمي بأنه متوسط باعتبار أنها المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن هذا الكم والمجموعات من الإصابات بجدري القردة بشكل متزامن في دول حيث يعد (المرض) متوطنا وغير متوطن".