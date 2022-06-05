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الناتو يبدأ مناورات بحرية ضخمة في بحر البلطيق

دوليات

2022-06-05 | 17:23
الناتو يبدأ مناورات بحرية ضخمة في بحر البلطيق
المصدر:
Sky News عربية
1,673 مشاهدة

بدأ حلف شمال الأطلسي (الناتو) تدريبات بحرية ضخمة بقيادة الولايات المتحدة في بحر البلطيق لمدة أسبوعين تقريبا بمشاركة أكثر من 7000 بحار وطيار ومشاة البحرية من 16 دولة، بما في ذلك دولتان تطمحان للانضمام إلى التحالف العسكري، فنلندا والسويد.

وقال التحالف العسكري إنه "مع مشاركة كل من السويد وفنلندا في مناورات بالتوبس، ينتهز الناتو الفرصة في عالم لا يمكن التنبؤ به لتعزيز مرونة قوته المشتركة وقوتها" جنبا إلى جنب مع دولتين طموحتين من بلدان الشمال الأوروبي.

وتتمتع كل من فنلندا والسويد بتاريخ طويل من عدم الانحياز العسكري قبل أن تقرر حكومتهما التقدم للانضمام إلى الناتو في مايو، نتيجة مباشرة للحرب في أوكرانيا في 24 فبراير. وعلى مدى السنوات الماضية، حذرت موسكو مرارا هلسنكي وستوكهولم من الانضمام إلى التحالف العسكري الغربي وحذرت من اتخاذ إجراءات انتقامية إذا فعلا ذلك.

وقبل التدريبات البحرية، التي شملت 45 سفينة و75 طائرة، قال أبرز مسؤول عسكري أمريكي في السويد - مقر استضافة مناورات بالتوبس 22 - إنه من المهم بشكل خاص لحلف الناتو إظهار دعمه لحكومتي هلسنكي وستوكهولم.

وقال الجنرال الأميركي مارك مايلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، يوم السبت خلال مؤتمر صحفي على متن سفينة "كيرسارج" الحربية البرمائية الكبيرة، التي كانت ترسو في وسط ستوكهولم: "من المهم بالنسبة لنا، الولايات المتحدة، ودول الناتو الأخرى إظهار التضامن مع كل من فنلندا والسويد في هذه المناورات."

وفي حديثه مع رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، أكد مايلي على أن بحر البلطيق وهو مسطح مائي مهم استراتيجيا "أحد أعظم الممرات المائية في العالم."

وقال إنه من وجهة نظر موسكو فإن انضمام فنلندا السويد إلى الناتو سيكون "إشكالية كبيرة"، وسيترك روسيا في موضع عسكري صعب نظرا لأن بحر البلطيق سيكون محاصرا بالكامل من دول الناتو، باستثناء منطقة كالينينغراد الروسية ومدينة سان بطرسبرغ والمناطق المحيطة بها.

واعترضت تركيا عضو الناتو على انضمام فنلندا والسويد للحلف العسكري، مشيرة إلى دعمهما المزعوم لمجموعة كردية تصنفها أنقرة منظمة إرهابية. يحاول رئيس الناتو حل النزاع.

وقال مايلي إن الولايات المتحدة لم تحرك من قبل سفينة ضخمة مثل "يو إس إس كيرسارج"، البالغ طولها 843 في العاصمة السويدية، حيث أبحرت عبر ممرات ضيقة في أرخبيل ستوكهولم.

من المقرر أن تنتهي مناورات "بالتوبس 22 " في مدينة كيل الساحلية الألمانية في 17 يونيو المقبل.
 
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