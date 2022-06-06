الطاقة الذرية: امتلاك إيران لقنبلة نووية مسألة وقت

وقال غروسي في كلمة له أمام مجلس محافظي الوكالة بفيينا إن "ما حصلت عليه الوكالة من إيران معلومات غير كافية وعليها الاستمرار في تقديم التوضيحات اللازمة"، مشيرا إلى أن "امتلاك إيران الكمية الكافية من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية مسألة وقت".واضاف أن "عمل مفتشي الوكالة تأثر بشكل كبير في إيران خلال الأشهر الماضية منذ قرار وقف طهران التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي"، مشددا على أن "إيران لم تقدم أجوبة شافية حول العثور على آثار يورانيوم في 3 أماكن سرية".وشدد غروسي انه "على إيران التعاون من دون تأخير لحل المسائل العالقة وإلا فلن تكون الوكالة قادرة على منح ضمانات تؤكد أن برنامجها النووي سلمي حصرا".