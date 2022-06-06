ايران: قرار تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% منوط بالمسؤولين

وقال إسلامي في مقابلة صحفية نشرتها وسائل إعلام رسمية إيرانية أن "بلاده قدمت حتى الآن إجابات مقنعة بشأن أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، معتبرا أن "مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ليست لديه إرادة لوصف إجاباتنا المقنعة".واضاف، أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال تستشهد فقط بالمزاعم الإسرائيلية عن وجود أنشطة نووية غير معلنة في إيران"، لافتا أن "قرار مجلس المحافظين في الوكالة الدولية بشأن إيران لن يخلق وضعا جديدا".ودعا إسلامي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى وقف ما أسماه بـ"النفوذ السياسي داخله والالتزام بدستورها"، مضيفا: "الوكالة الدولية لم تنتقد استهداف منشآتنا وهذا موضع تساؤل كبير".وبشأن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم من نسبة 60 بالمئة إلى 90 بالمئة، أجاب إسلامي: "قرار تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% منوط بالمسؤولين المعنيين، ولا نتخذ قرارات تخصيب اليورانيوم لمجرد الاستفزاز".وكانت إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة العام الماضي بعدما تعرضت منشأة نطنز لهجوم اتهمت فيه طهران إسرائيل بالوقوف وراءه.