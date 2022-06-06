السعودية تعلن تصنيف 16 فرداً وكياناً على قائمة الإرهاب

وذكرت رئاسة أمن الدولة في السعودية أن القائمة تضمنت 13 فردا، و3 كيانات، وأوضحت أن بينها 3 أفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، و4 أفراد وشركة واحدة مرتبطين بتنظيم "داعش"، و6 أفراد ممولين منتمين لجماعة "بوكو حرام"، وجماعتي: "سرايا الأشتر"، و"سرايا المختار".وتتزامن التصنيفات مع مرور 5 أعوام على إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب.وقالت رئاسة أمن الدولة السعودية إن ذلك التصنيف يُعد "امتدادا لالتزام الدول الأعضاء في مواصلة تحقيق أهداف المركز، كما يبعث رسالة إلى المجتمع الدولي حول التعاون المثمر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية في استهداف أنشطة تمويل الإرهاب من خلال هذا الكيان المتعدد الأطراف".وذكرت الرئاسة أن بينهم رجلا أعمال سوريين، إضافة إلى لبناني، وإيرانيين، وعدد من الشخصيات في نيجيريا.