أكبر 5 شركات عربية... أكثرها في السعودية

وتقدم القائمة تصنيفًا لأكبر ألفي شركة في العالم استنادًا إلى الأصول، والأرباح، والإيرادات، والقيمة السوقية.المملكة العربية السعودية هي الدولة العربية الأكثر تمثيلًا على القائمة مع 16 شركة، تشكل ما يقارب من 40% من 41 شركة عربية.احتفظت شركة النفط أرامكو السعودية بمكانتها كأعلى شركة عربية قيمة بنحو 2.29 تريليون دولار في تاريخ 22 نيسان 2022 فيما جاءت فيالمرتبة الثالثة عالميًّا.بعد أرامكو، يحتل Saudi National Bank "البنك الوطني السعودي" المرتبة الثانية في المملكة وتبلغ إجمالي قيمته السوقية 86.46 مليار دولار.تحتل شركة Saudi Electricity "كهرباء السعودية" المرتبة الرابعة كأكبر مزود خدمات إقليمي، وتأتي في المرتبة 327 من القائمة بقيمة سوقية تبلغ 29.83 مليار دولار.تحتل stc، شركة الاتصالات السعودية، المرتبة السابعة في المنطقة والمرتبة 400 على مستوى العالم.وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني دولة في المنطقة بين أكثر الدول المدرجة في الترتيب العالمي Global 2000 مع 13 شركة إماراتية مدرجة.يحتل First Abu Dhabi Bank "بنك أبوظبي الأول" المرتبة الخامسة في المنطقة والمرتبة 345 عالميًا، وهو الشركة الإماراتية الرائدة في القائمة، بقيمة سوقية تبلغ 69.08 مليار دولار.أكبر بنك في دبي، NBD، بنك الإمارات دبي الوطني، هو التاسع إقليمياً ويحتل المرتبة 465 في القائمة العالمية، حيث سجل أصولاً بقيمة 188.95 مليار دولار.وتضم القائمة خمسة شركات من قطر، أربعة منها تنتمي إلى القطاع المصرفي.أكبر شركة في البلاد هي Qatar National Bank "بنك قطر الوطني"، بقيمة سوقية تبلغ 59.09 مليار دولار، ويحتل المركز الثاني في المنطقة ومرتبة 251 على مستوى العالم، مما يجعله أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.لدى الكويت ثلاث شركات على القائمة، يقودها National Bank of Kuwait " بنك الكويت الوطني" في المركز 13 إقليمياً ومرتبة 733 عالميًا.أما من المغرب، فالشركتين الوحيدتين هما مصرف Attijariwafa Bank "التجاري وفا بنك" وBanque Centrale Populaire "البنك الشعبي المركزي".وتمثل كل من البحرين ومصر شركة واحدة من القطاع المصرفي، وهي Al Ahli United Bank "البنك الأهلي المتحد" للبحرين وCommercial International Bank "البنك التجاري الدولي" لمصر.