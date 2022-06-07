من هم السوريون الثلاثة المصنفون في قائمة الإرهاب؟

من بين الثلاثة يشتهر حسام القاطرجي وبراء القاطرجي على نطاق واسع، فيما يلف الغموض، علاء خنفورة، الملاحق بتهمة الارتباط بتنظيم "داعش" الإرهابي.الأخوان القاطرجي، يذكران على أنهما مؤسسا "شركة القاطرجي"، المتهمة من قبل المركز المذكور بتسهيل تجارة "داعش" الخاصة بالوقود، علاوة على التعامل مع الحرس الثوري الإيراني.من هو حسام القاطرجي، أشهر الثلاثة؟تصف سيرة منشورة في الإنترنت حسام القاطرجي بأنه "من أكثر الشخصيات شهرة في الدول العربية بشكل عام والدولة السورية بشكل خاص، فهو من الشخصيات التي صعدت إلى الصدارة".وتقول المعلومات المتوفرة إن حسام القاطرجي وهو عضو في مجلس الشعب السوري منذ عام 2016 عن مدينة حلب، وُلد في 11 يناير 1982 في سوريا، وإنه شغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة "قاطرجي الدولية".وبالنسبة لنشاطاته في مجال الأعمال وحجم ثروته، تقول التقارير إنه يمتلك "قرابة 330 ألف سهم في الشركة، تقدر قيمتها بنحو 33 مليون ليرة سورية وبنسبة تصل إلى 33 في المائة، وشركة Arfada للبترول في الجمهورية العربية السورية، وشريك مؤسس في شركة مجموعة قاطرجي القابضة، وعضو مجلس الإدارة وشريك مؤسس في شركة أليب للاستشارات والحلول التقنية في سوريا".أما شقيقه براء القاطرجي وتذكر مصادر أن اسمه الأول محمد فقد ولد في عام 1976، وهو شريك في "مجموعة قاطرجي الدولية"، وقد أسس مع شقيقه شركة " قاطرجي للصناعات الهندسية الميكانيكية المغفلة المساهمة الخاصة".وتقول سيرة ذاتية عنه إنه يمتلك "340.000 حصة في الشركة بنسبة 34%، قيمتها 34,000,000 ليرة سورية. وشريك مؤسس في (شركة أرفادا البترولية) بالجمهورية العربية السورية، و يمتلك 3.400.000 حصة في الشركة، بنسبة 34%، وتبلغ قيمتها 340.000.000 ليرة سورية. وشريك مؤسس في (شركة حلب المساهمة المغفلة الخاصة القابضة) بالجمهورية العربية السورية، ويمتلك 3.400.000 حصة في الشركة، بنسبة 34%، وتبلغ قيمتها 340.000.000 ليرة سورية. ورئيس مجلس الإدارة وشريك مؤسس في (شركة أليب للاستشارات والحلول التقنية) بالجمهورية العربية السورية، ويمتلك 400 حصة في الشركة، بنسبة 40%، وتبلغ قيمتها 400.000 ليرة سورية. ورئيس مجلس الإدارة وشريك مؤسس في (شركة جذور للزراعة وتربية الحيوان) بالجمهورية العربية السورية، ويمتلك 400 حصة في الشركة، بنسبة 40%، وتبلغ قيمتها 400.000 ليرة سورية".يشار بالمناسبة إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت فرضت في عام 2018 عقوبات على مجموعة "القاطرجي الدولية" متهمة إياها بالتورط في تهريب السلاح.