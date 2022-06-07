عبر المنافذ البرية.. طهران تتفق مع بغداد على دخول ألفي زائر إيراني يومياً للعراق

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، أن "وزير الداخلية أحمد وحيدي، وقع مع نظيره العراقي عثمان الغانمي، مذكرة تفاهم تتضمن خمسة ملفات مهمة من بينها تنظيم دخول الزائرين عبر المنافذ البرية".وأضافت، أن "وحيدي التقى وزير الداخلية العراقي في العاصمة طهران ووقع معه مذكرة تفاهم تضمنت تسهيل دخول المسافرين عبر المنافذ البرية اسوة بالمنافذ الجوية عبر المطارات".وأشارت إلى أنه "تم الاتفاق على السماح بدخول 2000 زائر إيراني يومياً عبر المنافذ البرية، كما تضمن الاتفاق على أن تكون هناك إجراءات خاصة خلال الزيارات المليونية مثل الزيارة الاربعينية".واكد الغانمي، وفق ما نقلته الوكالة الإيرانية، أنه "ومن خلال متابعة رئيس الوزراء العراقي سيتم العمل على تفعيل هذا الاتفاق سريعا"، مشيرةً إلى أن "الاتفاق تضمن الأمن الحدودي ومراقبة المنافذ الحدودية ومنع التهريب ومكافحة المخدرات".