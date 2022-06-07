الجيش الإيراني يهدد إسرائيل: "سنسوي" تل أبيب وحيفا بالأرض

وقال العميد كيومرث حيدري: "الكيان الغاصب والصهيوني قد احتل أراضي المسلمين وستعود هذه الأراضي إلى حضن الإسلام في أقل من 25 عاما".وأضاف العميد حيدري: "إن الإنجازات العسكرية والدفاعية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي اليوم شوكة في عيون الأعداء، وجميع وحدات الجيش جهزت بالإنجازات والمعدات الدقيقة وبعيدة المدى والذكية".وأكد أن" مدى الطائرات المسيرة والصواريخ العملياتية للجيش قد ازداد"، مشيرا إلى "مدينة الطائرات المسيرة التابعة للجيش".وتابع قائد القوات البرية في الجيش الإيراني: "كل هذه المعدات هي للرد على الاعتداءات الغبية لأعداء الثورة الإسلامية، كما يجري تغيير وتحديث وتوطين الأسلحة الخفيفة للقوات البرية".وهدد إسرائيل قائلا: "سنسوي تل أبيب وحيفا بالأرض في حال ارتكاب أي حماقة".