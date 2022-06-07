مارين لوبان: الحظر الأوروبي على إمدادات النفط الروسية "أحمق"

ونقلت محطة "فرانس إنفو" France Info الإذاعية، عن لوبان قولها إن "هذه العقوبات الغبية سوف تضر بالفرنسيين"، وتابعت: "إن النفط الروسي الذي لن نشتريه سوف يباع للآخرين، ووقف إمدادات النفط الروسية سيؤدي إلى زيادة أسعار النفط، وروسيا ستزداد ثراء من مبيعات النفط لدول أخرى.. وستكون في غاية السعادة".واضافت ان "الحظر المفروض على النفط الروسي، وكذلك الحظر المحتمل على الغاز الروسي الذي قد يفرضه الاتحاد الأوروبي في المستقبل ستكون لهما عواقب وخيمة على المواطنين الفرنسيين".وكان الاتحاد الأوروبي قد نشر في وقت سابق الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا في جريدته الرسمية، والتي تنص، من بين أمور أخرى، على التطبيق التدريجي لحظر واردات النفط من روسيا.