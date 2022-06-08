سيناتور أمريكي معلقاً على سعر البنزين: شراء الكوكايين أرخص

وانتقد ممثل المعارضة الجمهورية بحسب شبكة "فوكس"، الرئيس الأمريكي جو بايدن لعدم قدرته على التأقلم مع ارتفاع أسعار الوقود الذي يقوم بتحديث الارتفاعات القياسية التاريخية بشكل شبه يومي.وقال كينيدي: "في ولايتي، سعر البنزين مرتفع للغاية لدرجة أنه سيكون أرخص شراء الكوكايين والركض في كل مكان".وتعد أسعار البنزين في لويزيانا، مركز صناعة تكرير النفط الأمريكية، من أرخص الأسعار في الولايات المتحدة. ويوم الأربعاء، بلغ سعره في الولاية 4.495 دولار للغالون (3.785 لترا) مقابل المتوسط الوطني البالغ 4.955 دولار.