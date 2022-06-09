هذه هي أكبر البنوك في الشرق الأوسط

تمامًا كما العام الماضي، تصدر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بواقع 42 شركة.فشكلت البنوك نحو 50 بالمئة من الشركات المصنفة ضمن أقوى 10 شركات في الشرق الأوسط، يليها قطاعا الصناعة والاتصالات بواقع 11 شركة لكل منهما.وضمن هذا التقرير أصدرت فوربس جدولًا بأكبر 5 بنوك في المنطقة.وبحسب الجدول، صنف بنك قطر الوطني أكبر بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة سوقية 59.1 مليار دولار وثاني أكبر شركة في المنطقة م حيث الأصول بعد شركة أرامكو السعودية.واندرج البنك الأهلي السعودي ضمن الجدول بقيمة سوقية تبلغ 87.3 مليار دولار وهو أكبر بنك في المملكة العربية السعودية تأسس عبر اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية في نيسان 2021.أما مصرف الراجحي السعودية فيعد أكبر بنك في المنطقة من حيث الأرباح والقيمة السوقية التي تبلغ 119.9 مليار دولار .مع الإشارة إلى أنه تأسس عام 1957 مشركة صرافة ليتحوّل إلى بنك عام 1988.كذلك، يعدّ بنك أبو ظبي الأول أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة بقيمة سوقية 68.8 مليار دولار، وذلك عبر اندماجه ببنك الخليج الأول عام 2016. ويليه بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة سوقية تبلغ 25.8 مليار دولارز وهو البنك الذي أسس عبر اندماج بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني عام 2007.وتجدر الإشارة إلى أن القائمة أعدّت استنادًا إلى المعلومات والبيانات من أسواق المال في دول المنطقة، لتصنيف الشركات وفقًا للقيمة السوقية والمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح لعام 2021. وقد استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المجمعة والمدققة لعام 2021، وذلـك حتى 20 نيسان 2022.