وكالة إيرانية: مسؤول في الموساد لقي حتفه بهجوم أربيل

وبحسب الوكالة الإيرانية، وفقا لتقارير أوردتها وسائل الإعلام العراقية، فإن الهجوم بطائرة مسيرة انتحارية استهدف 3 مركبات، حيث أصابها بنجاح في الطريق السريع الرئيس بمدينة أربيل.وأضافت الوكالة، أنه بعد ساعات أعلنت بعض المصادر الغربية والعربية أن المركبات كانت تقل خلية تابعة لجهاز التجسس التابع لإسرائيل، وهو كان الهدف الرئيس لهذه العمليات التي نفذتها الطائرة المسيرة.وادعت صفحة "اينتل سكاي" على تويتر والتي تنشط في مجال تحليل الأخطار الدولية ورصد الطلعات الجوية العالمية والأخبار الخاصة بمختلف الأزمات، ادعت أن مسؤولا بالموساد قتل في هذا الهجوم، بحسب وكالة "فارس".