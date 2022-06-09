أردوغان يحذر اليونان من تصرفات ستؤول بها الى الندم

ونقلت وكالة "الاناضول" التركية عن أردوغان قوله في كلمة على هامش مناورات "أفس-2022" بولاية إزمير غربي البلاد: "نحذر اليونان كي تتحلى بالحكمة وتبتعد عن التصرفات والأحلام التي ستؤول بها إلى الندم".واضافت ان " الرئيس التركي دعا اليونان إلى التخلي عن تسليح الجزر غير العسكرية في إيجة والتصرف وفق الاتفاقيات الدولية".وواشارت الوكالة الى ان "أردوغان أكد أن تركيا لن تتنازل عن حقوقها في بحر إيجة، وأنها لن تتردد في استخدام الصلاحيات المعترف بها في الاتفاقيات الدولية بشأن تسليح الجزر"، مضيفا في هذا السياق قوله: "تركيا لا تنتهك حقوق وقوانين أي دولة، ولا تسمح لأحد بانتهاك حقوقها وقوانينها".