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الصفقات النفطية في العراق.. تطورات جديدة تخص "أونا أويل"

دوليات

2022-06-09 | 13:13
الصفقات النفطية في العراق.. تطورات جديدة تخص "أونا أويل"
1,258 مشاهدة

كشف تقرير إخباري، أن رجلا ثالثا سُجن في بريطانيا بتهمة الرشوة بشأن صفقات نفطية في العراق، يستأنف إدانته بعد أن أبطل اثنان من المتهمين الآخرين أحكام الإدانة في القضية التي يحاكمها مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة".

وبحسب تقرير وكالة "رويترز"، قال محامي المتورط في القضية -ستيفن وايتلي (66 عاما)، المدير السابق لشركة استشارات الطاقة أونا أويل ومقرها موناكو، إنه "يعتقد أن إدانة موكله غير آمنة نظرا لأن محكمة الاستئناف في لندن ألغت الحكمين الآخرين".
 
وأضاف ان "وايتلي، الذي حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في عام 2020، كان واحدا من ثلاثة رجال أدانتهم هيئة محلفين بعد تحقيق استمر أربع سنوات في كيفية مساعدة شركة أونا أويل، التي كانت تديرها عائلة أحساني البارزة بملفات فساد للفوز بمشاريع الطاقة في العراق وبعض دول الشرق الأوسط آسيا وأفريقيا على مدى عقدين".
 
وأشار التقرير الى انه "في كانون الأول أمر المدعي العام بإجراء مراجعة جنائية في إخفاقات مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة أثناء قضية أونا أويل، وقد يؤدي استئناف ناجح ثالث إلى زيادة الضغط على مديرة المكتب ليزا أوسوفسكي وإعادة إحياء النقاش حول مستقبل الوكالة".
 
ولفتت الى ان "مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، الذي يجمع بين سلطات التحقيق والادعاء، يواجه انتقادات بشأن تعامله مع بعض القضايا البارزة، مثل انهيار محاكمة المسؤولين التنفيذيين السابقين في شركة سيركو بسبب الإخفاق في الكشف".
 
وقال مكتب مكافحة الاحتيال: "لن نتوقف عن مكافحة عمليات الاحتيال والرشوة والفساد الخطيرة، كشف تحقيقنا في أونا أويل عن دفع رشاوى بقيمة 17 مليون دولار تم دفعها للفوز بعقود بقيمة 1.7 مليار دولار في العراق، نحن على دراية باستئناف السيد وايتلي ونفكر في جهودنا التالية خطوات".
 
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