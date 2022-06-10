جدري القرود يصل الجيش الأمريكي

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن المتحدث باسم الجيش ويليام سبيكس، قوله في بيان، "إن العنصر العسكري أثبت مؤخرا إصابته بجدري القرود".وأضاف: "تمت رؤية الشخص وعلاجه في عيادة الصحة التابعة للجيش في شتوتغارت، وهو الآن في مكان معزول خارج القاعدة وسيبقى هناك حتى يتعافى".وتابع البيان، أن "الخطر على عموم السكان منخفض للغاية. وكإجراء احترازي، يتم تتبع المخالطين لموظفي العيادة الذين تفاعلوا مع المريض".وأشار إلى أن "الحالة في شتوتغارت هي من سلالة غرب إفريقيا، التي تعتبر بشكل عام خفيفة وطبيعة الانتقال من إنسان إلى آخر محدودة"، منوها إلى إن الجيش الأمريكي يلتزم بجميع قوانين ولوائح الدولة المضيفة السارية.