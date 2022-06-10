ضبط عملية لسرقة النفط من أنبوب العراق - لبنان

وقال الجيش في بيان، إنه "بتاريخ اليوم 10 يوليو الحالي، "ضبطت دورية من الجيش أربع فانات وبيك أب عدد إثنين وعدد من الخزانات الحديدية والبلاستيكية وبراميل حديدية جميعها عائدة للمدعو (ش.ز) الملقب بـ"الخريط" من منطقة السقي – طرابلس تستخدم في عمليات سرقة للنفط الخام من أنبوب العراق - لبنان في منطقة البداوي".وأشار إلى أنه "تم تسليم المضبوطات مع متابعة مستمرة لتوقيف المجموعة المتورطة".