السعودية تلغي شرط تغطية الرأس في صور البطاقة الشخصية للنساء

ونشرت جريدة "أم القرى"، وهي الجريدة الرسمية في المملكة، "تعديلات جديدة على لائحة نظام الأحوال المدنية، أقرتها وزارة الداخلية، وبينها تعديل المادة 17 التي كانت تشترط تغطية الشعر والعنق في صور النساء".واضافت ان "النص الجديد للمادة خاليًا من الإشارة للحجاب، ونص على أن "تكون الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة، وملونة، وواضحة، ومظهرة لجميع ملامح الوجه، وبخلفية بيضاء في وضع مقابل، ودون نظارات وعدسات غير طبية، وخالية من أي زينة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو لأي فئة معينة".واشارت الصحيفة الى ان "فقرة أخرى من المادة ذاتها، نصت على أن "تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة بالصور الشخصية والصور الملتقطة في الأنظمة الآلية لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الأخرى غير الواردة في هذه المادة".