أوكرانيا: نتطلع لجولة عقوبات جديدة من بريطانيا ضد روسيا

وقال كوليبا عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إنه "نسق مع نظيرته البريطانية ليز تراس في اتصال اليوم الجهود لتكثيف الضغط على روسيا".كما أضاف أنه "وليز أدانا ما أسماه "المحاكمة الصورية لأسرى في دونيتسك المحتلة من قبل روسيا".وتابع كوليبا: "بوصفهم (المحكوم عليهم) مقاتلين، فإنهم محميون بموجب القانون الدولي الإنساني ويجب معاملتهم بناء على هذا، نواصل العمل معا من أجل إطلاق سراحهم".وكانت الحكومة البريطانية فرضت عقوبات عديدة ضد موسكو في ايار الماضي، تشمل زيادة جمركية كبيرة على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا المستخدمين في صناعة السيارات.يذكر أن بريطانيا كانت أعلنت الشهر الماضي، عن فرضها حزمة جديدة من العقوبات على موسكو طالت تحديداً عدداً من وسائل الإعلام والصحافيين في روسيا.