بايدن: القوى التي تقف خلف الهجوم "الكابيتول" لا تزال نشطة

وقال بايدن من لوس أنجلوس غداة كشف أولى خلاصات تحقيق برلماني وصف هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب على مقر الكونغرس بأنه "ذروة محاولة انقلابية"، "من المهم أن يفهم الأميركيون حقيقة ما حصل، وأن يفهموا أن القوى نفسها التي تقف خلف ما جرى يوم السادس من كانون الثاني/يناير ما زالت نشطة".وأضاف أن "ديموقراطيتنا على المحك... علينا أن نحميها"، متابعا: "أقر بأنني لم اعتقد أنه سيكون تحديا مباشرا الى هذا الحد".واوضح بايدن: "يمكننا أن نتحالف، ديموقراطيين وجمهوريين، لمنع أي كان من أن يذبح ديموقراطيتنا".وكان رئيس لجنة التحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول أو ما يعرف بلجنة 6 كانون الثاني، قال أمس الخميس، إنّ "المؤامرة التي كانت وراء الهجوم في عام 2021، تشكل تهديدا مستمرا للديمقراطية".