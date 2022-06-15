قائد الحرس الثوري السابق: الضربات الإيرانية ضد إسرائيل مستمرة

ونقلت وكالة "تسنيم" الايرانية عن جعفري قوله: "الكيان الصهيوني والسلطات هناك يعرفون الضربات التي تلقوها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى الآن، وبعضها ما زال مستمرا".وأضاف: "هذه هي الضربات التي لحقت بهم في المنطقة من قبل المقاومة الإسلامية، كما أنهم جربوها في مختلف البلدان، وحتى في داخل الأراضي المحتلة".وتابع جعفري: "لا تستطيع الجمهورية الإسلامية الحديث عن كثير من الضربات التي تلحقها بهذا الكيان، وتلتزم بمعايير الكتمان والسرية في معظم الحالات..وجهت إيران وجبهة المقاومة ضرباتها لكيان الاحتلال في أكثر من مناسبة سواء قبل استشهاد العقيد صياد خدائي و بعده.. لذلك لا يمكننا الخوض في تفاصيلها".واشار الى انه: "يحاول الأعداء أن ينسبوا الأحداث الأخرى التي تقع في إيران لأنفسهم من خلال العمليات النفسية والإعلامية، بينما يعرفون أكثر من غيرهم أنها ليست من فعلهم".