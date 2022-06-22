واشنطن تلوح باستخدام قانون لزيادة تكرير النفط

ونقلت "تاس" عن غرانهولم قولها: "إنها أداة. بلا شك إنها أداة".ويسمح القانون المذكور لرئيس الدولة بتوسيع إنتاج بعض المنتجات لأغراض الأمن القومي، وبالتالي فرض السيطرة على قطاعات الاقتصاد المدني.وفي وقت سابق، قال بايدن، خلال محادثة مع الصحفيين في البيت الأبيض، إن أمريكا بحاجة إلى زيادة حجم تكرير النفط.وقالت غرانهولم بحسب شبكة CNN إن الإدارة الأمريكية تحث منتجي النفط والغاز العالميين، بما في ذلك أوبك، على زيادة إنتاجهم.