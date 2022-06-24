زيلينسكي يصف العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بـ"الخطوبة": ننتظر "الزواج" الرسمي!

وقال زيلينسكي في خطاب مصور موجه إلى الشعب الأوكراني، "من حيث العلاقات الإنسانية وليس السياسية فإن الحصول على وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي هو خطوبة، وهو خطوة جدية في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. هذه ليست مجرد صداقة وتعاطف بل نية راسخة ورسمية لتصبح شيئا موحدا في المستقبل".وأضاف أن منح هذا الوضع لبلاده هو نقطة اللاعودة التي ستؤدي إلى انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.كما أشار إلى أن أوكرانيا منذ الآن قد تشارك في عمل هيئات وبرامج جديدة منفصلة في الاتحاد الأوروبي يعتبر الوصول إليها ممنوعا بالنسبة لدول ثالثة.وأضاف: "اليوم تخلصنا من هذا التعريف المهين. لم تكن أوكرانيا من حيث الجوهر من قبل. لكن المصطلحات الرسمية سمتنا بذلك. لقد تخلصنا منه، لسنا دولة ثالثة، ولا عاشرة ولا مائة فنحن عضو مستقبلي في الاتحاد الأوروبي".واتخذ رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، قرارا حول منح أوكرانيا ومولدوفا وضع الدولتين المرشحتين لعضوية الاتحاد الأوروبي.