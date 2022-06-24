ولي العهد البريطاني: دول الكومنولث حرة في التخلي عن تبعيتها للعرش

وقال أمير ويلز، وهو رئيس الكومنولث المستقبلي تشارلز في كلمة له خلال افتتاح قمة رؤساء الكومنولث في رواندا، أن "العملية يمكن أن تحدث بهدوء ودون ضغينة".ونقلت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، عن الأمير تشارلز قوله: "يضم الكومنولث بداخله دولًا كانت لديها علاقات دستورية مع عائلتي، وبعضها لا يزال يفعل ذلك".وأضاف تشارلز: "أريد أن أقول بوضوح كما قلت من قبل إن الترتيب الدستوري لكل عضو، سواء كان جمهوريًا أو ملكيًا، هو مجرد مسألة يقررها كل بلد عضو.. وأنا أرى أن مثل هذه الترتيبات يمكن أن تتغير بهدوء ودون ضغينة".ولفتت الصحيفة إلى أن "تصريحات تشارلز جاءت في الوقت الذي أعلنت فيه عدد من دول الكاريبي بالفعل أنها قد تتخلى عن الملكية البريطانية وتنتخب رؤساء دولها".وتابع تشارلز: "يجب ألا ننسى أبدًا الأشياء التي لا تتغير وهي الشراكة الوثيقة والقوية بين أعضاء الكومنولث، وقيمنا المشتركة وأهدافنا المشتركة، وربما الأهم من ذلك الروابط القوية والدائمة بين شعوب الكومنولث التي تقوينا جميعًا".وتأتي كلمة تشارلز بعد أن اتخذت باربادوس في البحر الكاريبي الخطوة التاريخية المتمثلة في استبدال الملكة اليزابيث كرئيسة للدولة في تشرين الثاني العام الماضي، وانتخاب أول رئيس لها خلال حفل حضره تشارلز.وتضم "الكومنولث" 54 دولة، بما فيها 15 دولة تتبع العرش البريطاني، وترأسها الملكة اليزابيث الثانية البالغة من العمر 96 عاما.