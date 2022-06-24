فرنسا: الحرب في أوكرانيا هي الأسوأ في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية

وقال ريفيير في تصريحات صحفية، أن "العقوبات المفروضة على روسيا لا تستهدف المواد الغذائية، مشيراً إلى أن" الوضع الغذائي العالمي أصبح حرجاً بسبب الحرب في أوكرانيا".اضاف إن "المفاوضات تناقش إزالة الألغام من مواني أوديسا"، لافتاً إلى "استعداد بلاده فرض المزيد من العقوبات على روسيا".وكانت باريس أعلنت سابقا أنها تسعى إلى "فك الحصار الروسي" عن ميناء أوديسا، فيما تتمسك موسكو بشرط نزع الألغام التي وضعتها كييف في البحر الأسود لتطويق الميناء ومنع تقدم القوات الروسية من الجنوب، مؤكدة أن هذا ما يعيق خروج السفن ودخولها، ويمنع إخراج الحبوب.يشار إلى أن الغرب وأوكرانيا يتهمان روسيا بمحاولة الضغط عليهما لتقديم تنازلات من خلال حظر صادرات حبوب حيوية لزيادة مخاوف من حدوث مجاعة عالمية.