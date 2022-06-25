إسرائيل تعلن إحباط هجمات إيرانية استهدفت إسرائيليين في تركيا

ونسبت وسائل إعلام إسرائيلية إلى المسؤول الأمني قوله إن "الموساد" قاد السلطات التركية إلى 10 أعضاء في خلية إيرانية يُزعم أنها خططت لخطف وقتل سفير إسرائيلي سابق في تركيا، مضيفاً أن هؤلاء الأشخاص اعتقلوا يوم الخميس الماضي، واستأجر "الموساد" طائرة خاصة لنقل الدبلوماسي وزوجته، إلى جانب أخرين إلى اسطنبول، وسط تحذيرات من السفر إلى البلاد.وتحدث المسؤول الإسرائيلي عن نجاح "الموساد" أيضاً في إحباط مخططين أخريين ضد إسرائيليين في اسطنبول في الأيام الأخيرة، مضيفاً أن المداهمات تمت بالتنسيق مع السلطات التركية.وجاءت هذه المعلومات بعد ساعات من قول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن المزاعم الإسرائيلية التي تفيد أن طهران تستهدف الإسرائيليين "لا أساس لها" وهي جزء من "سيناريو" محدد مسبقاً يهدف إلى تدمير العلاقات بين البلدين المسلمين.وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت إسرائيل تحذيرات لمواطنيها الذين يسافرون إلى تركيا بعد تلقي معلومات استخبارية مهمة بأن إيران تسعى إلى تنفيذ هجمات ضد السياح الإسرائيليين في تركيا، انتقاماً لسلسلة الهجمات على أهداف عسكرية ونووية إيرانية نسبت إلى إسرائيل.