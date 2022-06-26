بينها العراق.. البلدان الأكثر غضبا في العالم

وفي نتائج الاستطلاع، احتلت لبنان المركز الأول في مسح المشاعر السلبية الذي يصنف الدول الأكثر غضبًا في العالم، فيما تبعتها تركيا في المركز الثاني ومن ثم ارمينيا في المركز الثالث، والعراق في المركز الرابع.

واحتلت لبنان المرتبة الثالثة في نتائج العام الماضي، فيما حلت تركيا بعد أرمينيا والعراق وأفغانستان والأردن ومالي وسييرا ليونا.وفي نتائج البحث عن المشاعر الإيجابية، احتلت السلفادور المركز الأول برصيد 82 نقطة.فيما كانت أقل البلدان التي شهدت هذه المشاعر هي تركيا ولبنان برصيد 46 نقطة.وهذه الدراسة مبنية على خمسة أسس أساسية وهي التوتر، الحزن، الغضب، القلق والألم النفسي.واحتلت تركيا المرتبة 19 من بين 235 دولة من حيث عدد السكان البالغ 83.4 مليون نسمة، بما يشكل 1.1٪ من إجمالي سكان العالم.وقال تقرير صادر عن معهد الإحصاء التركي بمناسبة 11 يوليو، اليوم العالمي للسكان، إن معدل الخصوبة في البلاد ظل أقل من مستوى إحلال السكان البالغ 2.10.وقال معهد الإحصاء التركي: "بينما بلغ معدل الخصوبة الإجمالي في عام 2001، 2.38 طفلا، كان في عام 2020 المنصرم، 1.76 طفلا".ومعدل الخصوبة الإجمالي هو متوسط عدد الأطفال الذي يمكن أن تنجبه المرأة خلال سنوات الإنجاب، 15-49 عامًا.وفقًا لتوقعات الأمم المتحدة السكانية، من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم لعام 2020 إلى 7.8 مليار شخص، مع احتلال الصين الصدارة بـ 1.4 مليار نسمة، تليها الهند بـ 1.3 مليار نسمة والولايات المتحدة بـ 331.2 مليون نسمة.