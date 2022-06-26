أزمات أوكرانيا والمناخ والغذاء تسيطر على قمة مجموعة السبع

السومرية نيوز – متابعة

يجتمع قادة دول مجموعة السبع في جبال جنوب ألمانيا اعتبارا من الأحد في وقت يعيش فيه العالم أزمة، بدءا من الحرب في أوكرانيا مرورا بالمناخ وصولا إلى الأمن الغذائي.



ويلتقي قادة القوى العظمى وبينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن في جبال الألب البافاريّة لحضور القمّة السنويّة للدول الصناعيّة السبع الكبرى (ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة).

وتمّت تعبئة آلاف رجال الشرطة لتأمين القمّة التي تستمر حتى الثلاثاء في مجمع فاخر عند سفح القمم.

وعلى بُعد نحو مئة كيلومتر من المكان، سار آلاف المتظاهرين السبت في شوارع ميونيخ، للمطالبة بعمل أقوى لصالح المناخ، من دون تسجيل حوادث تُذكر.

وسيكون استمرار الدعم لأوكرانيا التي دخل الهجوم الروسي على أراضيها شهره الخامس، في صلب اجتماع مجموعة السبع على أن يحضر أيضًا في قمّة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي ستُعقَد على مدى يومين في مدريد اعتبارًا من 28 حزيران/ يونيو.

وذكّر المستشار الألماني أولاف شولتس الذي تستضيف بلاده قمّة مجموعة السبع، هذا الأسبوع بأنّ دعم أوكرانيا سيتطلّب "مثابرة لأننا ما زلنا بعيدين" عن حصول مفاوضات سلام بين كييف وموسكو.

من جهته، حذّر الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ من أن الحرب في أوكرانيا قد تستمر "سنوات".

أمّا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يُخاطب قادة مجموعة السبع، الاثنين، عبر الفيديو، فسيُطالب مجددا بإرسال أسلحة ثقيلة إلى بلاده، بعد سيطرة الروس على سيفيرودونيتسك (شرقا).

ويريد بايدن أن يُظهر لحلفائه أنّ مقارعة روسيا والتصدّي للصين هدفان متكاملان وغير متعارضين، حسبما قال منسّق التواصل الاستراتيجي في البيت الأبيض جون كيربي.

من جهته، أكّد مسؤول كبير في البيت الأبيض أنّ قمّة مجموعة السبع يجب أن تتوصّل إلى "مجموعة مقترحات ملموسة لزيادة الضغط على روسيا وإظهار دعمنا الجماعي لأوكرانيا".

ولم يُفصل المسؤول هذه الإجراءات المحتملة، في حين أن الدول الغربية سبق لها اتخاذ قرارات بشأن جوانب عدة من العقوبات ضد نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جهته حض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، قادة مجموعة السبع على عدم "التخلي" عن أوكرانيا بعد أربعة أشهر على بدء الغزو الروسي، متعهدا بتقديم دعم مالي إضافي لكييف.

وقال جونسون في بيان عشية قمة مجموعة الدول السبع في جبال الألب البافارية: "أوكرانيا يمكنها الانتصار وستنتصر. لكنهم بحاجة إلى دعمنا للقيام بذلك. الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن أوكرانيا".

وقال "داونينغ ستريت" في بيان إن بريطانيا مستعدة لتقديم ضمانات قروض أخرى بقيمة 429 مليون جنيه إسترليني (525 مليون دولار)، محذرا من أن الحكومة الأوكرانية تخشى نفاد الأموال بحلول الخريف في حال عدم ضخ سيولة جديدة.

وبهذا التعهد، يرتفع المبلغ الإجمالي للمساعدات المالية والإنسانية البريطانية لأوكرانيا هذا العام إلى نحو 1.8 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم جونسون إنه في ظل احتدام المعارك، يجب أن يدخل الدعم الغربي لأوكرانيا "مرحلة جديدة"، معتبرا أن السؤال المطروح يتعلق بالطريقة الفضلى لـ"تمكين" أوكرانيا.

وأضاف: "هذا ما سيسأله رئيس الوزراء في قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي"، مشيرا إلى أن جونسون "سيشجع زملاءه القادة على زيادة دعمهم الاقتصادي والعسكري والسياسي لأوكرانيا".

وقال المتحدث: "في موازاة ذلك، يجب علينا تصعيد العقوبات ضد بوتين وأعوانه، لضمان شعورهم بكلفة همجيتهم".