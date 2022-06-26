ايران تطلق صاروخا قادرا على حمل الاقمار الصناعية

ونقلت وكالة "تسنيم" عن الناطق باسم المجموعة الفضائية بوزارة الدفاع الإيرانية أحمد حسيني، أن "إطلاقا تجريبيا ثانيا للصاروخ الحامل للأقمار الصناعية ذو الجناح لأغراض بحثية تم تحديدها مسبقا".واضاف أن "القمر الصناعي الذي وضع على صاروخ ذو الجناح، من حيث الخصائص التقنية، منافس للأقمار الصناعية الحديثة في العالم، والتي تتكون من مرحلتين للدفع بالوقود الصلب ومرحلة واحدة للدفع بالوقود السائل".تأتي هذه الأخبار بعد زيارة قام بها جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى طهران في مسعى لإحياء المفاوضات المتوقفة بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وأعلن يوم السبت أن الولايات المتحدة وإيران ستستأنفان المحادثات في الأيام المقبلة.